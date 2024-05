Home

Regional

Sachsen

Zwickau: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf A4

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf A4

Bei einem Zusammenstoß von Autos am Anschluss Hohenstein-Ernstthal (Kreis Zwickau) auf der Autobahn A4 sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 38-jährige Frau und ein 61 Jahre alter Mann wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war am Freitagabend ein 24-Jähriger auf die Autobahn in Richtung Erfurt aufgefahren und wollte einen Transporter überholen. Allerdings war neben ihm die 38-Jährige unterwegs, die links ausweichen wollte, und dabei mit dem Wagen des 61-Jährigen neben ihr zusammenstieß. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn mehr als eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden wurde mit 26.000 Euro angegeben.

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

© dpa