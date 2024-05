Wieder Europäisches Jugendfest in Dresden

Im vergangenen Sommer feierten junge Menschen in Dresden ein Fest für Europa. Dabei fiel die angekündigte Rede von Frankreichs Präsident aus. Diese soll nun nachgeholt werden.

Zum nachgeholten Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am 27. Mai in Dresden soll es eine Neuauflage des Europäischen Jugendfestes «Fête de l’Europe» vom vergangenen Jahr geben. Die Veranstaltung soll auf dem Dresdner Neumarkt stattfinden. Dazu werden wieder tausende Jugendliche aus Sachsen sowie Polen, Tschechien und Frankreich erwartet, wie die Staatskanzlei in Dresden am Freitag mitteilte. Mit knapp einem Jahr Verspätung werde sich Macron dort mit einer Rede an die europäische Jugend wenden.

«Die Zukunft unserer Jugend liegt in Europa», sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) laut Mitteilung. Es sei «eine große Ehre», dass Macron an der Frauenkirche «und mitten im Herzen Europas» zu den Jugendlichen sprechen werde. «Mit der Fête de l’Europe wollen wir ein klares Zeichen setzen für Verständigung, Toleranz und Zusammenhalt über alle Grenzen hinweg.»

Angekündigt wurde ein Konzert mit namhaften Musikern und Bands wie Elif, die DJs Bennett und Alle Farben, Clueso oder der Dresdner Rapper rémi.fr. Auch der renommierte NFM Knaben- und Mädchenchor aus Warschau und der Jugendchor des deutsch-französischen Romain-Rolland-Gymnasiums seien dabei. Zu dem eintrittsfreien und von Sponsoren unterstützten Event werden den Angaben nach bis zu 15.000 Gäste erwartet.

Zur Premiere des Europa-Festes hatten Anfang Juli 2023 bereits Tausende junge Menschen aus dem In- und Ausland gemeinsam auf dem Platz vor der Frauenkirche gefeiert. Anlass war auch damals ein Staatsbesuch von Frankreichs Präsident in Deutschland und eine angekündigte Rede an Europas Jugend. Wegen Unruhen in seinem Heimatland hatte Macron die Visite dann kurzfristig verschieben müssen.