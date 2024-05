Haushaltsberatungen: Fraktionen beschließen Schwerpunkte

Großeinsatz bei Feuer in Schule in Georgsmarienhütte

In einer Schule in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler habe der Brand am frühen Samstagmorgen aus bisher unbekannten Ursachen im Obergeschoss des mehrstöckigen Gebäudes begonnen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten waren erst am frühen Samstagmittag beendet. Durch den Brandschaden fällt der Unterricht am Gymnasium Oesede am kommenden Montag für alle Jahrgänge aus, wie der Landkreis mitteilte. Wann der Unterricht wieder stattfinden kann, stehe noch nicht fest.