Frankfurt bekommt Partnerstadt in der Ukraine

Vitali Klitschko: Krieg darf nicht aus dem Fokus geraten

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko blickt mit Sorge auf die kommenden Monate. «Vor dem Winter bin ich nervös», sagte der ehemalige Profiboxer am Rande der deutsch-ukrainischen kommunalen Partnerschaftskonferenz in Leipzig. In der Ukraine herrsche derzeit «eine Illusion an Leben, die jede Sekunde zerstört werden kann», beschrieb der Politiker die Lage in seinem Heimatland. Die Menschen dort träumten von Frieden. Einen Teil der Ukraine an Russland abzugeben, sei undenkbar. «Wir kämpfen auch für unsere europäische Zukunft», so Klitschko.