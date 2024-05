Fast fünf Millionen Menschen dürfen EU-Parlament wählen

Europa wählt - und damit auch Hessen. Für eine Altersgruppe ist es die erste landesweite Wahl.

Nur noch einen Monat bis zur Europawahl: Am 9. Juni können in Hessen laut Statistischem Landesamt etwa 4,85 Millionen Wahlberechtigte ihr Kreuzchen machen. Zu ihnen gehören rund 100.000 Bürger, die erst 16 oder 17 Jahre alt sind. Damit kann diese Altersgruppe in Hessen erstmals landesweit an einer Abstimmung teilnehmen. Der Bundestag hat das Wahlalter 2022 von 18 auf 16 Jahre gesenkt.

Gewählt werden Anfang Juni insgesamt 720 Abgeordnete des Europäischen Parlaments, das sowohl in Brüssel als auch in Straßburg tagt. Jeder Wähler hat nur eine Stimme für eine politische Organisation.

Zu den Wahlberechtigten in Hessen zählen auch circa 440.000 EU-Ausländer, die hier wohnen. Sie haben die Wahl, sich in Hessen oder in ihrem Heimatland an der Europawahl zu beteiligen. Wollen sie hier ihr Kreuzchen machen, müssen sie bis zum 19. Mai ihre Aufnahme ins Wählerverzeichnis beantragen. Um eine doppelte Stimmabgabe zu vermeiden, gibt es dem Statistischen Landesamt zufolge einen Abgleich zwischen den EU-Ländern. Umgekehrt können sich auch im Ausland gemeldete Hessen in das hiesige Wählerverzeichnis eintragen lassen und per Briefwahl an der Europawahl teilnehmen.