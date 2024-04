Zehn Menschen bei Brand in Henstedt-Ulzburg verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg brennt es - einige Bewohner müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Brand in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sind in der Nacht zu Dienstag zehn Menschen verletzt worden. Der Balkon eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 1.30 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache in Flammen gestanden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brand zwar löschen können, sodass das Feuer nicht auf den Rest des Hauses übergriff. Die Verletzten wurden den Angaben zufolge teils mit Rauchgasvergiftungen, teils mit Brandwunden ins Krankenhaus eingeliefert. Das Mehrfamilienhaus wurde in der Folge evakuiert. Die Wohnungen seien wegen der starken Rauchentwicklung vorerst nicht mehr bewohnbar gewesen. Über die Höhe des Schadens gab die Polizei am Dienstagmorgen keine Auskünfte.