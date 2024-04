Müllsortierhalle abgebrannt: Schaden knappe Million

Bekennerschreiben nach Brand bei Betonhersteller

Nach einem Brand auf dem Gelände eines Betonherstellers in Berlin-Kreuzberg ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Internet-Plattform «indymedia» schrieben Unbekannte, sie hätten bei dem Betonwerk am Schleusenufer Feuer gelegt. Von Seiten der Polizei gab es zu dem Schreiben am Donnerstag zunächst keine Einschätzung. Der Staatsschutz sei eingeschaltet und an den Ermittlungen beteiligt.