Jugendliche sollen Kinder attackiert und verletzt haben

Ermittlungen wegen weiterer Rassismus-Vorfälle beim Fasching

Nach mutmaßlichen rassistischen Entgleisungen bei Faschingsveranstaltungen ermittelt die Polizei auch in der Oberpfalz und in Niederbayern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen am Sonntag beim Kinderfasching in einer Diskothek in Geiersthal (Landkreis Regen) «ausländerfeindliche» Ausrufe zu hören gewesen sein. Verdächtige seien bisher nicht identifiziert worden. Ermittelt werde wegen des Anfangsverdachts einer Straftat.