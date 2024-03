Mann mit Messer verletzt: Jugendlicher in U-Haft

Ein Jugendlicher soll einen Mann am Busbahnhof in Hofheim mit vorgehaltenem Messer ausgeraubt haben. Der 50-Jährige läuft ihm nach.

Ein Jugendlicher soll einen Mann in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 16-Jährige sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Polizeipräsidium Westhessen am Donnerstag mitteilten. Demnach ermitteln sie wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sowie schweren Raubes.

Der Jugendliche soll den 50-Jährigen am Dienstagabend am Busbahnhof in Hofheim mit vorgehaltenem Messer ausgeraubt haben. Anschließend sei der Mann dem 16-Jährigen gefolgt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Daraufhin habe der Jugendliche den 50-Jährigen mit dem Messer attackiert. Der Mann wurde laut Pressemitteilung in ein Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige war in Begleitung eines 15-Jährigen, der nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen entlassen wurde.