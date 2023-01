Vodafone Fehler 691: Ursachen und Problemlösung

Home

Wir wissen, wie ärgerlich es ist, wenn Deine Internetverbindung nicht funktioniert und Du stattdessen einen Fehlercode siehst. Wir erklären Dir hier, was es mit dem Vodafone Fehler 691 auf sich hat, was mögliche Ursachen sind und was Du dagegen tun kannst.

Vodafone Fehler 691: Bedeutung und mögliche Ursachen Du hast gerade Deinen DSL-Router eingerichtet und möchtest nun im Internet surfen, stattdessen wird Dir aber der Vodafone Fehler 691 angezeigt? Das deutet in den meisten Fällen darauf hin, dass etwas mit den Zugangsdaten nicht stimmt. Das heißt, Du hast den falschen DSL-Benutzernamen oder das falsche Passwort eingegeben. Teilweise steckt aber auch ein technischer Fehler dahinter, zum Beispiel beim Konfigurationsserver oder der Leitungsdokumentation. Für schnelle und konkrete Hilfe kannst Du Dich jederzeit an unseren digitalen Assistenten und Chatbot TOBi wenden. Kann dieser Dir nicht weiterhelfen, leitet er Dich automatisch an eine:n Mitarbeiter:in weiter. Problemlösung: Was tun bei Fehlercode 691? Falsche Zugangsdaten Sollte der Fehler 691 aufgrund falscher Zugangsdaten bei Dir angezeigt werden, gehe bitte folgendermaßen vor: Checke zuerst Deine Internet-Zugangsdaten, also Deinen Modem-Installationscode und/oder den DSL-Benutzernamen und das DSL-Kennwort. Diese Daten haben wir Dir zusammen mit den Zugangsdaten für DSL & Festnetz in einem Brief zugeschickt. Du hast noch mehr Fragen zu Deinen Internet-Zugangsdaten? Dann findest Du hier alle Antworten. Prüfe jetzt, ob der Modem-Installationscode, der DSL-Benutzername und das DSL-Kennwort stimmen. Ist dem nicht so, korrigiere die Daten und gib diese richtig ein. Am besten setzt Du davor Deine EasyBox auf die Werkseinstellungen zurück. Und so geht es: Schritt 1: Drehe Deine EasyBox auf den Rücken. Schritt 2: Finde die Reset-Taste direkt über dem ON/OFF-Schalter. Schritt 3: Drücke die Reset-Taste mit einem dünnen Gegenstand (zum Beispiel einer Büroklammer). Halte die Reset-Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Schritt 4: Dein Gerät wurde erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Du kannst es jetzt neu konfigurieren. Solltest Du einen anderen Router verwenden, bekommst Du hier alle Informationen zu all unseren Routern. Temporäre technische Probleme Eine weitere mögliche Ursache für den Vodafone Fehler 691 kann ein temporäres technisches Problem sein. In diesem Fall empfehlen wir Dir, Deinen Router vom Stromnetz zu trennen. Ziehe dazu einfach das Stromkabel aus der Steckdose und warte circa zwei Minuten, bevor Du Deinen Router wieder einsteckst. Oftmals hilft das schon und die Probleme sind behoben. Sollte dieser Artikel Deine Einschränkungen nicht gelöst haben und Deine Internetverbindung immer noch nicht gehen, kontaktiere bitte den Vodafone Kundensupport. Du erreichst diesen gratis aus dem deutschen Vodafone-Netz unter 12 12. Aus jedem anderen deutschen Netz kannst Du ihn kostenlos unter folgender Nummer erreichen: 0800 172 12 12, an Wochentagen von 8 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis 21 Uhr. Außerdem besteht, wie oben erwähnt, die Möglichkeit, Dich jederzeit an unseren digitalen Assistenten und Chatbot TOBi zu wenden.

