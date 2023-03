Home

Samsung Account: So einfach änderst Du Deine Daten

In diesem Artikel erfährst Du, was ein Samsung Account ist, wie Du Deine persönlichen Daten in Deinem Konto änderst und was zu tun ist, falls Du Dein Passwort vergessen hast.

Samsung Account: So einfach änderst Du Deine Daten

Was ist ein Samsung Account? Ein Samsung Account ist eine kostenfreie Mitgliedschaft, mit der Du verschiedene Dienste von Samsung auf Smartphones, Tablets, Websites und Fernsehern nutzen kannst, ohne Dich immer neu anmelden zu müssen. Auf dem Smartphone kannst Du mit einem Samsung Account Apps wie SmartThings und Samsung Pay verwenden. Außerdem kannst Du darüber mit Samsung Cloud Deine Daten sichern und mehrere Samsung Geräte miteinander synchronisieren. Den Samsung Account kannst Du mit jedem mobilen Samsung Gerät oder über die Samsung Webseite anmelden. Hast Du ein Samsung Galaxy, wird Dir bereits bei der Ersteinrichtung ein Account empfohlen. Wie ändere ich meine persönlichen Daten? Um Deine persönlichen Daten zu ändern, musst Du Dich natürlich in Deinen Samsung Account einloggen. Gehe dann ganz einfach auf „Mein Account“ und anschließend auf „Meine Details“. Samsung Account: Wie ändere ich meine Telefonnummer und Handynummer? Für die Anmeldung bei Deinem Samsung Account ist aus Sicherheitsgründen eine Zwei-Schritt-Verifizierung nötig. Das heißt, Du bekommst bei der Anmeldung eine SMS auf Deine Handynummer. Beachte also, dass Du, wenn Du eine neue Handynummer bei Deinem Account hinterlegen willst, für die Anmeldung noch Deine alte Nummer benötigst. Melde Dich mit Deiner alten Nummer an und gehe dann auf „Mein Account“ und auf „Meine Details“. Dort kannst Du Deine Telefonnummer ändern. Anschließend musst Du Dich mit Deiner neuen Nummer ebenfalls für die Zwei-Schritt-Verifizierung anmelden. Du interessierst Dich für ein Samsung Smartphone? Dann schau Dir mal das Samsung Galaxy S23 Ultra mit Vertrag an. Wie ändere ich meine E-Mail-Adresse im Samsung Account? Bitte beachte auch hier, dass Du für die Änderung Deiner E-Mail-Adresse Zugang zu Deiner alten E-Mail-Adresse benötigst, da die Bestätigung der neuen E-Mail-Adresse an Deine vorherige geschickt wird. Gehe zum Ändern folgendermaßen vor: Schritt 1: Melde Dich in Deinem Samsung Account an und gehe dann auf „Einstellungen“ und dann auf „Mein Samsung Account“. Schritt 2: Klicke jetzt auf „Profilinformationen“, dann auf „E-Mail“ und schlussendlich auf „Ändern“. Hast Du keinen Zugang mehr zu Deiner alten E-Mail-Adresse, wendest Du Dich am besten an den Samsung Support. Wie ändere ich mein Samsung Account Passwort? Möchtest Du Dein Passwort ändern, gehe ebenfalls auf „Mein Account“ und anschließend auf „Meine Details“. Hier kannst Du Deine persönlichen Daten ändern. Was tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe? Hast Du Dein Passwort vergessen, gehe folgendermaßen vor: Schritt 1: Gib bei der Anmeldung Deines Samsung Accounts Deine E-Mail-Adresse ein. Schritt 2: Jetzt wirst Du aufgefordert, Dein Passwort einzugeben. Klicke nun unter dem Button „Anmelden“ auf „Passwort vergessen“. Schritt 3: Klicke dann auf „Passwort zurücksetzen“ und wähle die Art, wie Du verifizieren möchtest, dass es sich um Deinen Account handelt. Schritt 4: Wählst Du E-Mail als Methode, schickt Dir Samsung einen Link, mit dem Du Dein Passwort zurücksetzen kannst. Hast Du den Link erhalten, folge einfach den Anweisungen. Schritt 5: Wählst Du “Mit Sicherheitsfrage verifizieren”, musst Du die hinterlegte Antwort eintippen, um Dein Passwort zurückzusetzen. Schritt 6: Wenn Du Dein Passwort mit Deiner Telefonnummer zurücksetzen möchtest, drücke einfach: “Mit Telefonnummer verifizieren”. Jetzt kannst Du auswählen, ob Du den Wiederherstellungscode per Anruf oder SMS bekommen möchtest. Passwort zurücksetzen: Wie geht das? Möchtest Du Dein Passwort zurücksetzen, folge ebenso dem Prozess unter dem Punkt „Was tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?“. Wie ändere ich mein Land? Das Land, welches Du bei der Registrierung eingegeben hast, lässt sich bei einem Samsung Account im Nachhinein leider selbst nicht mehr ändern. Für weitere Hilfe in diesem Fall wende Dich bitte an den Samsung Kundensupport. Sicher Dir das Samsung Galaxy S22 mit Vertrag für einmalig 1 €. Zwei-Schritt-Verifizierung: Wie ändere ich meine Nummer? Wie oben bereits beschrieben, benötigst Du Zugang zu Deiner alten Nummer, um im Account auf Deine neue zu wechseln. Mit der alten Nummer meldest Du Dich zunächst per Zwei-Schritt-Verifizierung in Deinem Samsung Konto an. Dann gehst Du auf „Mein Account“ und auf „Meine Details“, um Deine Nummer zu ändern. Die Zwei-Schritt-Verifizierung funktioniert nun mit Deiner neuen Nummer. Wie kann ich meinen Samsung Account zurücksetzen oder löschen? Um Deinen Samsung Account zu löschen, klicke auf diesen Link und logge Dich dort in Dein Konto ein. Gehe anschließend auf „Löschen“ und Dein Samsung Account wird gelöscht. Allerdings kannst Du Deinen Account nicht mehr zurücksetzen, da Du bei der Registrierung zu Anfang alle Deine Daten eingibst. Du kannst diese aber ändern, indem Du auf „Mein Account“ und anschließend auf „Meine Details“ klickst. Kann ich mehrere Samsung Accounts haben? Du kannst immer nur mit einem Samsung Account in Deinen Geräten eingeloggt sein. Hast Du mehrere Handynummern, die Du mit mehreren Samsung Smartphones benutzt, kannst Du pro Handynummer einen Account erstellen. Aber Achtung, Du benötigst für jeden Samsung Account auch eine eigene E-Mail-Adresse. Du bist Dir nicht sicher, welches Smartphone zu Dir passt? Dann hilft Dir vielleicht unser Artikel Samsung oder iPhone: Welches Handy passt zu mir?. Fazit Der Samsung Account ist ein kostenloser Dienst, der mit jedem Samsung Smartphone möglich ist. Du kannst mit ihm verschiedene Services von Samsung über ein einziges Konto nutzen, ohne Dich für jeden Dienst separat anmelden zu müssen. Fazit Der Samsung Account ist ein kostenloser Dienst, der mit jedem Samsung Smartphone möglich ist. Du kannst mit ihm verschiedene Services von Samsung über ein einziges Konto nutzen, ohne Dich für jeden Dienst separat anmelden zu müssen.

