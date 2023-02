Roaming: So surfst Du auch im Ausland sorgenfrei

Du bist im Urlaub, tätigst einen Anruf und plötzlich fallen hohe Roaming-Kosten an – das muss nicht sein! Wir zeigen Dir, wie Du das vermeidest und unkompliziert in anderen Ländern telefonierst, surfst und Nachrichten versendest. Egal, ob in der EU oder weltweit. Find raus, wie Du Roaming nutzt und was Du beachten solltest.

Deine nächste Auszeit verschlägt Dich ins Ausland? Ob zum Strandurlaub in den Süden oder zur Wandertour in die Berge: Das Smartphone ist immer dabei. Und Roaming ermöglicht Dir, es auch voll zu nutzen – egal, ob Du ein Selfie am Gipfelkreuz versendest oder schnell im Netz nachschauen willst, wo Du heute Abend essen gehen kannst. Vodafone bietet Dir sicheres und superschnelles Internet in allen EU-Ländern sowie in Großbritannien, Norwegen, Island und Liechtenstein – ohne Zusatzkosten. Und auch bei Reisen außerhalb der EU hat Vodafone den passenden Tarif für Dich.

Roaming – was ist das eigentlich?

Roaming bedeutet so viel wie „herumwandern“ – das macht Dein Smartphone nämlich, wenn Du im Ausland bist. Bist Du beispielsweise in Spanien, dann wandert es einfach von Deinem Heimnetz in ein spanisches Netz und der Vermittlungscomputer in Deutschland wird über Deinen Auslandsaufenthalt informiert. Hast Du an Deinem Handy die automatische Netzwahl aktiviert, wählt es sich selbstständig in das stärkste Netz vor Ort ein. Du kannst in gewohnter Qualität und Geschwindigkeit im Internet surfen, Deine Apps nutzen und telefonieren.

Handy im EU-Ausland? In Deinem GigaMobil- und Red-Tarif inklusive

Die Zeiten, in denen die Mobilfunkrechnung für ein böses Erwachen nach dem Urlaub sorgte, sind vorbei – zumindest gilt dies für das EU-Ausland. Heute kannst Du auch im Urlaub bedenkenlos Dein Smartphone benutzen. Wenn Du bereits einen GigaMobil- oder Red-Tarif hast oder in einen wechselst, ist Roaming in allen EU-Ländern sowie Großbritannien, Norwegen, Island und Liechtenstein für Dich automatisch inklusive. Das heißt, Du nimmst Dein komplettes Datenvolumen mit in den Urlaub. Alles, was Du hierzu tun musst, ist „Roaming“ in Deinen Smartphone-Einstellungen zu aktivieren. Dann bekommst Du automatisch eine Info-SMS, sobald Du in Deinem Reiseland angekommen bist und kannst wie gehabt Dein Smartphone ohne Zusatzkosten weiternutzen.

Kannst Du auch Roaming als Prepaid-Kund:in nutzen?

Ja, auch als Prepaid-Kund:in musst Du nicht auf schnelles Internet verzichten und kannst Deine Freund:innen und Familie an Deiner Reise teilhaben lassen. Mit CallYa-EU-Roaming kannst Du Deine Inklusiv-Einheiten und Deine Highspeed-MB innerhalb der EU wie zuhause weiter nutzen. Hierzu zahlst Du keinen zusätzlichen Basispreis und musst auch nichts buchen oder bestellen, denn das EU-Roaming ist bereits für Dich voreingestellt. Nur solltest Du darauf achten, dass Du bei Antritt Deiner Reise genügend Guthaben hast, damit Dein Tarif während des Urlaubs auch aktiv bleibt.

Kannst Du auch außerhalb der EU Roaming nutzen?

Natürlich kannst Du nicht nur innerhalb der EU Roaming nutzen. Wenn Du einen GigaMobil-Tarif hast, nutzt Du ihn mit der kostenpflichtigen Option Vodafone EasyTravel wie zuhause – also Telefonie, SMS und Daten. EasyTravel kannst Du in der Schweiz, Türkei, den USA, Kanada, Monaco, Andorra, Färöer-Inseln, Isle of Man, Jersey und Guernsey nutzen. Wenn Du noch einen unserer alten Red- oder Smart-Tarife nutzt, hast Du die EasyTravel-Vorteile ebenfalls.

Mit EasyTravel Tag bist Du für einen Tag und mit EasyTravel Woche für die Woche Deines Auslandsaufenthalts vor hohen Roaming-Kosten geschützt. Falls Du länger als eine Woche bleibst, kannst Du nach Ablauf der Option entweder EasyTravel Tag nutzen oder erneut per SMS oder über die MeinVodafone-App EasyTravel Woche buchen.

Außerdem gibt es die EasyTravel Flat Flex. Dabei zahlst Du monatlich und kannst für die Laufzeit der Flat Deinen Tarif zeitlich unbeschränkt in den oben genannten Ländern nutzen – ganz wie zuhause.

In den meisten Tarifen bist Du mit EasyTravel Tag abgesichert: Die Option wird bei der ersten Nutzung im Ausland automatisch gebucht und hilft Dir, hohe Gebühren zu vermeiden. In Deiner MeinVodafone-App kannst Du unter Vertrag > Mein Tarif nachschauen, ob Du die Option schon hast.

Falls nicht:

• Schick einfach eine kostenlose SMS mit „Easy” an die 70127

• Alternativ: buch die Option EasyTravel Tag direkt in der MeinVodafone-App

• Du erhältst eine Bestätigungs-SMS

• Aktivier dann Daten-Roaming in Deinen Einstellungen

• Jetzt kannst Du loslegen!

Datenvolumen in der ganzen Welt nutzen: Diese Optionen hast Du

Wenn Du in andere als die genannten Länder reisen und dort Dein Smartphone nutzen willst, zahlst Du mit Vodafone World und World Data je nach Deinem Verbrauch von Minuten, Megabyte (MB) und SMS. In vielen Ländern kannst Du übrigens im LTE-Highspeed-Netz surfen.

