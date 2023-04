Mit der Galaxy Watch mobil bezahlen: Das solltest Du dazu wissen

Featured: Samsung Pay vs. Google Pay: Welcher Bezahldienst sich für wen lohnt

Samsung Pay vs. Google Pay: Bequem und kontaktlos mit Handy oder Smartwatch bezahlen klappt mit verschiedenen Diensten. Aber welche Features bieten sie? Und was sind die Besonderheiten? Unser Vergleich zeigt Dir Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Das mobile Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch ist einfach und komfortabel. Statt eine Karte oder Bargeld herauszuholen, hältst Du einfach das Gerät an das Bezahlterminal. Das geht überall da, wo Du auch mit einer Kreditkarte kontaktlos Beträge begleichen kannst. Du musst dafür nur Deine Bank- oder Karteninformationen in der Bezahl-App hinterlegen. Zum Bezahlen kannst Du verschiedene Dienste nutzen, beispielsweise Samsung Pay oder Google Pay. Samsung Pay oder Google Pay: Auf diesen Geräten kannst Du die Dienste nutzen Samsung Pay vs. Google Pay: Einer der größten Unterschiede zwischen den Diensten ist die Verfügbarkeit. Googles Bezahldienst kannst Du auf fast allen Android-Handys verwenden. Voraussetzung ist nur, dass die ...