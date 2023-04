Instagram Reels wird nicht angezeigt: Daran kann es liegen

Deine Instagram-Reels-Seite wird nicht angezeigt, obwohl es bisher immer funktioniert hat? Das kann verschiedene Gründe haben. Wir zeigen Dir, wie Du Reels wieder im Feed anzeigen lassen kannst.

In Deinem eigenen Profil findest Du Reels, indem Du das Icon über Deinem vorletzten Bild antippst. Drücke auf das kleine Plus-Zeichen, um von Deiner Profilseite aus ein Reel zu posten. Um auf die Reels Page zu kommen, drücke auf das Play-Symbol am unteren Bildschirmrand Deiner App.

Wenn Dir Reels nicht angezeigt werden, stimmt etwas mit Instagram nicht. Prüfe zuerst, ob eine stabile Internetverbindung besteht, damit die Videos laden. Das hat nicht geholfen? Dann lies weiter, um zu erfahren, wie Du das Problem lösen kannst.

Veraltete Software

Es ist wichtig, dass Du Dein Smartphone und Deine Apps aktualisierst. Richte für Applikationen wie Instagram eine automatische Aktualisierung ein, damit die App immer auf dem neuesten Stand ist.

Wenn Dir Reels nicht angezeigt werden, kann es daran liegen, dass Dir ein Instagram Update fehlt. So lädst Du das neueste Update für Insta herunter:

• Gehe in den App-Store Deines Smartphones. • Suche “Instagram”. • Klicke “Aktualisieren”.

Danach sollte die App wieder problemlos funktionieren.

Instagram Reels nicht in allen Ländern verfügbar

Es gibt Regionen auf der Welt, in denen Instagram Reels nicht funktioniert. Möglicherweise wird dieses Feature in der Zukunft noch hinzugefügt. Um diese Sperre zu umgehen, kannst Du verschiedene Dinge probieren:

VPN-Server verwenden

Über eine VPN-Verbindung kannst Du Deinen tatsächlichen Standort verschleiern. Hältst Du Dich im Ausland auf, könntest so tun, als würdest Du beispielsweise von Deutschland aus auf die Webseite zugreifen. Das funktioniert auch andersherum. Etwa wenn Du bei Streamingdiensten wie Netflix und Co. Serien schauen möchtest, die in Deinem Heimatland (noch) nicht verfügbar sind.

Instagram Tester werden / Beta Features

Wenn Instagram Reels nicht funktionieren, kannst Du aktiv dazu beitragen, dass das Feature in Deiner Region in Zukunft zur Verfügung steht. Melde Dich dazu als Beta-Tester an und probiere neue Funktionen aus, bevor sie ihren Weg auf die Smartphones aller Nutzer in Deiner Region finden.

Instagram Beta-Tester werden, so geht’s:

• Öffne den App-Store auf Deinem Smartphone. • Suche “Instagram” und scrolle dort hinunter bis zur Sektion “Betas”.

Alternativ kannst Du Folgendes versuchen:

• Suche auf Google nach “Instagram Beta”. • Klicke auf den ersten Link und registriere Dich.

Cookies und Cache löschen

Was am Computer funktioniert, ist manchmal auch am Smartphone die Lösung, auch für Probleme mit Instagram Reels. Kontrolliere regelmäßig, welche Cookies durch das Surfen im Internet gespeichert werden, und lösche sie, um eine problemlose Verwendung zu gewährleisten. Das hilft auch für den Cache, der sich innerhalb weniger Sekunden leeren lässt.

Cache und Cookies bei Instagram löschen: iPhone

• Gehe in die Einstellungen und dort zu den Apps. • Wähle “Instagram” aus. • Öffne die Rubrik “Speicher”. • Lösche den Cache.

Cache und Cookies bei Instagram löschen: Android

• Gehe in die Einstellungen und dort zum Eintrag „Allgemein”. • Wähle “Speicher” und “Instagram” aus. • Lösche den Cache.

Instagram Reels: Probleme mit Log-out und Neustart beheben

Kennst Du den Spruch: “Hast Du versucht, den PC aus- und wieder abzuschalten?”. Manchmal hilft ein Neustart, um technische Probleme aller Art zu beheben. Ein Log-out sowie eine Deinstallation von Instagram können dafür sorgen, dass Instagram Reels wieder funktioniert.

Datensparmodus bei Instagram ausschalten

Instagram bietet die Funktion “Data Saver”, die das Vorladen von Reels unterbindet. Das spart eine Menge Daten, was bei häufiger Nutzung außerhalb eines WLAN-Netzwerks von Vorteil sein kann. Ist die von Dir festgelegte Datennutzung erreicht, laden die Videos nicht mehr und Instagram Reels wird möglicherweise nicht angezeigt.

Um die mobile Datennutzung von Instagram anzupassen, gehe wie folgt vor:

• Öffne Instagram. • Gehe in die Einstellungen. • Wähle “Datennutzung”. • Deaktiviere “Weniger mobile Daten nutzen”.

Fehler beim Instagram-Support melden

Die Entwickler von Instagram sind daran interessiert, dass ihre App fehlerfrei läuft. Daher ist es sinnvoll, gravierende Probleme an den Support zu melden. Deine Fehlermeldung wird bei Instagram aufgenommen, was zur Verbesserung der App beiträgt.

Der Instagram-Support wird sich Dein Problem genau ansehen und Dir bestenfalls einige Lösungsvorschläge nennen, wenn Instagram Reels nicht angezeigt wird.

Instagram Reels sind stumm

Deine Instagram-Reels-Seite funktioniert, aber es wird kein Ton abgespielt? Das kann daran liegen, dass Dein Smartphone auf “Stumm” gestellt ist oder Du den Ton für Medien minimiert hast.

Hast Du Dein Smartphone im Leise- oder Stummodus, werden manchmal alle Videos gemutet. Das kannst Du bei Instagram ganz leicht aufheben, indem Du das kleine Lautsprechersymbol in der rechten unteren Ecke des Reels antippst.

Wie oft nutzt Du Instagram Reels, und hattest Du schon einmal Probleme beim Anzeigen der Reels? Schreibe es uns unten in die Kommentare!

