Alice in Borderland: Das wissen wir über eine mögliche Staffel 3

Werden die Spiele auf Leben und Tod je enden? Geht es nach den Fans, sicherlich nicht. Aber ob Netflix das auch so sieht? Hier erfährst Du alles über eine mögliche Staffel 3 der Mangaserie “Alice in Borderland”.

Gibt es eine dritte Staffel von Alice in Borderland?

Netflix hat eine dritte Staffel der japanischen Serie bislang weder bestätigt noch ausgeschlossen. Es liegt auf der Hand, warum: Der Streamingriese möchte erst mal abwarten, wie die zweite Staffel beim Publikum ankommt. Sie startet am 22. Dezember 2022.

Kommen die neuen Folgen gut an und kann sich Alice in Borderland weltweit in den Netflix-Charts nach oben arbeiten, dürften die Chancen auf eine Fortsetzung steigen. Bei Staffel 1 ging das ganz fix.

Am 10. Dezember 2020 startete Staffel 1. Und bereits zwei Wochen später gab Netflix grünes Licht für Staffel 2 von Alice in Borderland. Wenn alles gut läuft, wissen wir also bereits Anfang 2023, ob die Serie eine Zukunft bei dem Streaminganbieter hat.

Wann startet Staffel 3 von Alice in Borderland?

Darüber können wir nur spekulieren. Staffel 2 erscheint gut zwei Jahre nach Staffel 1 bei Netflix. Die Dreharbeiten begannen aufgrund der Coronapandemie erst verspätet im Sommer 2021 und zogen sich bis Ende 2021 hin.

Das dürfte bei einer möglichen dritten Staffel zwar etwas flotter gehen – doch die Nachbearbeitung nimmt offenbar sehr viel Zeit in Anspruch. Wir rechnen daher damit, dass Alice in Borderland Staffel 3 frühestens Mitte 2024 bei Netflix startet.

Es könnte sogar noch später werden: Wenn Netflix den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus beibehält, könnte der Releasetermin erst im Dezember 2024 liegen.

Was passiert in der dritten Staffel?

Zur Handlung von Staffel 3 ist bislang nichts bekannt. Was bisher allerdings in der Serie passierte: Am Ende der ersten Staffel von Alice in Borderland kündigt die mysteriöse Herzkönigin neue Spiele mit noch höherem Schwierigkeitsgrad an.

Erst wenn Arisu und seine Mitspieler:innen diese Hürde überwunden haben, dürfen sie das Borderland angeblich verlassen. Können sich die Held:innen also schon am Ende der zweiten Staffel retten? Der Trailer (siehe oben) lässt Zweifel daran aufkommen.

Das Borderland ist eine Art Fegefeuer. Die Menschen, die im Spiel sterben, sind auf der Erde bei einem Meteoriteneinschlag ums Leben gekommen, jede Verletzung erleiden sie erneut. Ihre Schicksale wiederholen sich also in der Parallelwelt von Borderland.

Im Manga, der der Serie zugrunde liegt, gelangen die Überlebenden zurück auf die Erde, in ihre Dimension. Darunter sind auch die beiden Protagonist:innen Arisu und Usagi. Ob die zweite Staffel wirklich diesen Ausgang nimmt, werden wir sehen. Und ob Regisseur und Drehbuchautor Shinsuke Sato sich sklavisch an die Vorlage hält oder neue, kreative Wege geht, bleibt abzuwarten.

Fest steht: Die Handlung der ersten Staffel von Alice in Borderland basiert auf den ersten 31 Kapiteln des Mangas “Imawa no Kuni no Arisu”. Damit bleiben 33 weitere Kapitel für die zweite Staffel übrig. Und auch danach ist noch nicht Schluss: Es gibt bereits ein Spin-off über die Figur Shuntarō Chishiya.

Zudem hat der japanische Mangakünstler Haro Aso im Oktober 2021 eine Fortsetzung der Story um Arisu veröffentlicht: „Alice in Borderland Retry”. Inhaltlich ist also noch Stoff für weitere Staffeln von Alice in Borderland vorhanden.

Alice in Borderland Staffel 3: Der Cast

Sollte Alice in Borderland eine dritte Staffel bekommen, gehen wir davon aus, dass zumindest zwei Darsteller:innen aus dem Cast wieder mitmischen: Kento Yamazaki (als Ryōhei Arisu) und Tao Tsuchiya (als Yuzuha Usagi).

convincing my tl to watch alice in borderland for the plotpic.twitter.com/ixS4tXCsSL — star (@koopyaar) December 3, 2022

In Staffel 2 gibt es etliche Neuzugänge, andere Darsteller:innen verabschieden sich aus der Serie. Auch bei der dritten Staffel dürfte sich das Personalkarussell von Alice in Borderland wieder kräftig drehen – denn diese Spiele können einfach nicht alle überleben.

Welche Story erwartest Du in Staffel 3 von Alice in Borderland? Verrate es uns in einem Kommentar.

