Bittere Diagnose: Leipzigs Schlager erleidet Kreuzbandriss

Xaver Schlager muss in Hoffenheim frühzeitig raus. Die Diagnose ist bitter für den Spieler, RB Leipzig und die österreichische Nationalmannschaft.

Für Xaver Schlager ist die Saison in der Fußball-Bundesliga und die Hoffnung auf eine erfolgreiche EM-Teilnahme beendet. Wie sein Verein RB Leipzig bekannt gab, zog sich der Mittelfeldspieler beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Der Österreicher wird noch am Sonntag in Innsbruck operiert, fällt aber mindestens ein halbes Jahr aus. Damit kann der Nationalspieler auch nicht an der Europameisterschaft im Juni in Deutschland teilnehmen.

Noch am Spieltag hatte RB leichte Entwarnung gegeben. «Xaver steht gut auf den Beinen. Wir müssen Bilder machen und können dann hoffentlich komplette Entwarnung geben», sagte Trainer Marco Rose. Der 26-Jährige war nach einer Viertelstunde ohne gegnerische Einwirkung weggerutscht und fasste sich spontan an das ohnehin bandagierte linke Knie. Es sei jedoch nicht das operierte Knie gewesen.

Vor seinem Wechsel von Wolfsburg nach Leipzig im Sommer 2022 hatte sich der Mittelfeldspieler im August 2021 beim 1:0 der Wolfsburger gegen Leipzig im Trikot des VfL das Kreuzband gerissen. In der vergangenen Saison fehlte Schlager ab März zwei Monate wegen eines Syndesmosebandrisses.