Schwesig unterzeichnet drei Gesetze

Redmann: Cannabis-Gesetz handwerklich schlecht gemacht

Der Chef der CDU in Brandenburg, Jan Redmann, hält die geplante Teillegalisierung von Cannabis in der derzeitigen Form für falsch. Das Gesetz sei handwerklich so schlecht gemacht, dass zu befürchten sei, dass die Justiz ins Chaos stürze, sagte Redmann am Samstag im rbb. «Das Gesetz verlangt von der Justiz, innerhalb von nicht mal zwei Wochen mehrere Tausend Strafverfahren daraufhin zu prüfen, ob Menschen, die früher als Verbrecher bestraft wurden, weil sie nämlich im großen Stil gedealt haben (...), aus der Haft entlassen werden müssen.» Das stelle die Justiz vor eine unlösbare Aufgabe.