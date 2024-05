Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Innenminister: Pegel dankt allen Feuerwehrleuten in MV für ihren Einsatz

Pegel dankt allen Feuerwehrleuten in MV für ihren Einsatz

Einmal im Jahr ist der Internationale Tag der Feuerwehrleute. Am 4. Mai richtet sich der Fokus damit einmal anders auf die Helfenden, die in der Not schnell da sind.

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) hat sich am Internationalen Tag der Feuerwehrleute bei den ehrenamtlichen Einsatzkräften des Landes bedankt. «Sie sind meist die ersten Hilfskräfte an einem Unfallort oder bei einer Schadenslage, sehen unvorstellbare Szenarien. Sie stehen jeden Tag für die Sicherheit und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern ein. Dank Ihnen können wir jeden Tag sicher sein», sagte der Politiker laut Mitteilung vom Samstag in Schwerin. Mehr als 26.000 Feuerwehrfrauen und -männer seien im Land aktiv und ohne sie wäre der Brandschutz in MV nicht zu gewährleisten. «Aber Sie sind auch ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in vielen unserer Gemeinden. Auch das ist aller Ehren wert.» Der Internationale Tag der Feuerwehrleute war den Angaben zufolge im Januar 1999 ins Leben gerufen worden, nachdem bei einem Lauffeuer in Australien fünf Feuerwehrleute unter tragischen Umständen ums Leben gekommen waren. Der 4. Mai ist zugleich der Tag des Heiligen Florian, der als Schutzpatron der Feuerwehrleute gilt.

© dpa