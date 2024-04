Open Ship auf «Gorch Fock 1» beim Tag der offenen Volkswerft

Seit Monaten stand die «Gorch Fock 1» zur Sanierung in Stralsund in der Werfthalle. Beim Tag der offenen Volkswerft ist sie nun das Highlight für Tausende Besucher, die erwartet werden.

Ein Open Ship auf der frisch sanierten «Gorch Fock 1», eine Blaulichtmeile und viel buntes Programm erwartet die Besucher beim Tag der offenen Volkswerft in Stralsund. Neben einem Rundgang auf dem Deck des über 90 Jahre alten Traditionsseglers, der rechtzeitig dafür aus der Werfthalle an die Kaikante verlegt wurde, können sich die Stralsunderinnen und Stralsunder und ihre Gäste am 4. Mai Einblick in den Maritimen Industrie- und Gewerbepark verschaffen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Erwartet werden demnach rund 5000 Besucher. Anmeldungen seien nicht nötig, der Eintritt sei frei.

Die «Gorch Fock 1» war im Sommer vergangenen Jahres in die Werft geschleppt worden. Die Sanierung soll die Schwimmfähigkeit für die kommenden 25 Jahre, die Sicherheit der Takelage und den Brandschutz auf der Dreimastbark sicherstellen. Die Kosten betrugen nach Angaben der Stadt etwa zehn Millionen Euro.

Auf einer Kunstmeile im ehemaligen Speisesaal der Werft sind am Tag der offenen Tür «Schiffe, Kunst und Modellbau» zu sehen - darunter 30 Schiffsmodelle und mehr als 20 Ölgemälde, Zeichnungen und großformatige Wandbilder. Auf einer Bühne sorgen unter anderem die Heavy Brass Band des Bundespolizeiorchesters, eine Rockband und ein Kinderchor für musikalische Unterhaltung. Mit Infoständen und Einsatzfahrzeugen präsentieren sich zudem Polizei, Feuerwehr, Zoll, Rettungsdienste und Bundeswehr auf einer Blaulichtmeile.