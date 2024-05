Mehr als 100 Nachbarschaftsstreit jährlich vor Gericht

Suche nach zwei Schwimmern im Salzhaff erfolgreich

Die Suche nach zwei jungen Schwimmern im Landkreis Rostock ist erfolgreich ausgegangen: Rettungskräfte fanden die beiden 18-Jährigen auf der unbewohnten Halbinsel Wustrow im Salzhaff. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Samstag mitteilte, waren die Männer am Nachmittag mit Neoprenanzügen bekleidet von der Gemeinde Am Salzhaff aus im etwa zehn Grad kühlen Salzhaff schwimmen gegangen. Als sie nicht zu einem Treffen erschienen, hatten ihre Freunde Alarm geschlagen. Mehrere Rettungsboote, Rettungshubschrauber sowie Kräfte der Feuerwehr waren an der Suche auf dem Wasser, aus der Luft und an Land beteiligt. Mithilfe eines Hubschraubers wurden die 18-Jährigen schließlich auf der zur Stadt Rerik gehörenden Halbinsel entdeckt. Wegen Unterkühlung wurden sie in einem Rettungswagen behandelt. Die beiden waren den Angaben zufolge etwa drei Kilometer geschwommen.