Wiesbadens Jacobsen drei Spiele gesperrt

Hilfe für Feldhamster: Erhaltungszucht in Langgöns erweitert

Der Feldhamster ist auch in Hessen vom Aussterben bedroht - im ganzen Bundesland gibt es nur noch wenige Vorkommen. Vor allem die intensive Landwirtschaft hat den Nagern mit der hübschen braun-rötlichen, schwarzen und weißen Fellzeichnung in den vergangenen Jahrzehnten zugesetzt und ihren Lebensraum stark beschnitten. An diesem Donnerstag (14.00 Uhr) wollen Hessens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) sowie die AG Feldhamsterschutz der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz eine erweiterte Zuchtstation zum Erhalt der Art im mittelhessischen Langgöns eröffnen.