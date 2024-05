Heiteres und teils sonniges Wetter in Hessen erwartet

Nach einem trüben Wochenstart wird es immer freundlicher in Hessen. An Christi Himmelfahrt wird ideales Ausflugswetter erwartet.

Nach einem trüben Wochenstart erwartet die Menschen in Hessen freundliches Wetter. Am Mittwoch bleibt es bei 17 bis 21 Grad meist niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland sind 13 Grad möglich. An Christi Himmelfahrt wird es dann noch einmal freundlicher: Es zeigt sich immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 23 Grad und im höheren Bergland bei um die 17 Grad. Dabei bleibt es trocken. Auch am Freitag bleibt es heiter und niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern auf 23 bis 26 Grad und im höheren Bergland auf um die 21 Grad.