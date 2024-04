Abkühlung nach Sommerwetter in Hessen

Das Sommerwetter im April macht Pause. Der Wetterdienst sagt für Hessen Wolken, Regen und kühlere Temperaturen voraus. Insbesondere nachts wird es kälter.

Die Menschen in Hessen müssen sich nach sommerlichen Tagen auf einen kleinen Dämpfer beim Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Dienstag viele Wolken und zeitweise auch Regen voraus. Die Höchsttemperaturen liegen demnach nur noch zwischen 13 und 16 Grad im Westen und 16 bis 18 Grad im Osten, im höheren Bergland um 11 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wolkig und trocken. Es wird wieder deutlich kälter bei 6 bis 3 Grad, im höheren Bergland nur um 1 Grad.

Am Mittwoch erwartet der DWD ebenfalls wechselhaftes Wetter - es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen klettern auf 14 bis 17, im höheren Bergland liegen sie um 10 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sieht es den Angaben zufolge ähnlich aus: Einige Wolken werden erwartet und es bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen 4 und 1 Grad. Gebietsweise bildet sich Frost in Bodennähe.

Im Nordwesten regnet es am Donnerstag dann mehr, nach Südosten hin bleibt es meist heiter und trocken. Die Werte steigen wieder etwas auf 17 bis 20 Grad, im höheren Bergland liegen sie um 14 Grad.