Siegel über Hoenigs Erkrankung: Schatten liegt auf Premiere

Musical-Premiere ohne Heinz Hoenig

Am Deutschen Theater in München feiert am Donnerstag (19.30 Uhr) das Musical «Ein bisschen Frieden» von Komponist Ralph Siegel Premiere. Nach seiner Welturaufführung in Füssen ist München der zweite Spielort - und auf dem Neustart dort liegt ein Schatten. Denn Schauspieler Heinz Hoenig (72), der eigentlich auf der Bühne stehen sollte, liegt schwer krank in einem Berliner Krankenhaus.