Musical-Premiere ohne Heinz Hoenig

Am Deutschen Theater in München feiert am Donnerstag (19.30 Uhr) das Musical «Ein bisschen Frieden» von Komponist Ralph Siegel Premiere. Nach seiner Welturaufführung in Füssen ist München der zweite Spielort - und auf dem Neustart dort liegt ein Schatten. Denn Schauspieler Heinz Hoenig (72), der eigentlich auf der Bühne stehen sollte, liegt schwer krank in einem Berliner Krankenhaus.

Schauspieler Heinz Hoenig bei einem Fototermin. © Henning Kaiser/dpa

«Die Situation tut uns wahnsinnig leid, das ist natürlich ein Drama für ihn», sagte Siegel der Deutschen Presse-Agentur vor der Premiere. Medienberichten zufolge hat bei Hoenig eine bakterielle Entzündung einen Stent im Herz beschädigt, die Aorta müsse ausgewechselt werden. Zudem gebe es ein Loch in der Speiseröhre. «Das macht einem große Sorge», sagte Siegel. «Da kann man nur hoffen und beten.» Für Hoenig übernimmt nun Alexander Kerbst, der ohnehin für die übrigen Aufführungen vorgesehen war und «Ein bisschen Frieden» auch schon im Festspielhaus Neuschwanstein präsentiert hat. Auch Ex-Spielerfrau Simone Ballack ist dabei - mit ihrem Bühnendebüt in einer kleineren Nebenrolle.

