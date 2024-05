Management: Hoenigs Gesundheitszustand weiter ernst

Leeres Gebäude brennt auf altem RAW-Gelände

Ein leer stehendes Gebäude hat am Donnerstagmorgen auf dem alten RAW-Gelände neben dem Hauptbahnhof in Halle gebrannt. Die Deutsche Bahn meldete das Feuer auf dem ehemaligen Industriegelände in der Nacht, wie die Polizei Halle am Morgen mitteilte. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtete davon, dass eine Baracke in voller Ausdehnung in Flammen stehe.