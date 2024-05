Motorradfahrer prallt nach Überholen gegen Baum und stirbt

Nach Unfall: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Ein 26-jähriger Motorradfahrer, der bei einem Unfall am Samstag in Kreuzberg lebensgefährlich verletzt wurde, ist gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verstarb der Mann am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus. Der 26-Jährige ist am Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto mit seinem Motorrad gegen einen Baum geprallt und erlitt eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.