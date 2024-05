Melles: «Natürlich tut es gut, wenn man gewürdigt wird»

Was passiert auf der Insel in Triangle of Sadness? Das Ende erklärt

Eine Seefahrt, die ist lustig…? Wenn der schwedische Star-Regisseur Ruben Östlund hinter dem Steuerrad sitzt, kann sein neuester Leinwand-Coup nur in die Tiefen der bitterbösen Satire abdriften. Wie der Meister der Dark Comedy inmitten hoher Wellen den tiefen Fall der High Class inszeniert, lässt die fragwürdige Moral der Klassengesellschaft mit der eigenen Fantasie verschwimmen. Was erklärt das Ende von „Triangle Of Sadness“? Wir schauen genau hin.