Illegales Glücksspiel in Bayern auf Rekordhoch

Mann meldet Wildunfall nach zwei Tagen und bekommt Anzeige

Zwei Tage nach einem Wildunfall mit einem Dachs hat sich ein Mann bei der Polizei im Landkreis Dillingen an der Donau gemeldet - und eine Anzeige bekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte, hatte der 33-Jährige gesehen, dass der verletzte Dachs nach dem Unfall bei Gundelfingen an der Donau am Mittwoch noch von der Straße gegangen war. Vermutlich verendete das Tier danach qualvoll.