Angriff auf Abgeordnete: Aras bedauert Vorfall am AfD-Infostand

Nach dem Angriff auf AfD-Politiker in Stuttgart hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras jede Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung verurteilt. «Ich bedaure es sehr, dass es am Stand der AfD-Fraktion zu Störungen kam», teilte die Grünen-Politikerin am Donnerstag mit. «Der offene Austausch und das Aushalten von unterschiedlichen Meinungen gehören in der Demokratie dazu. Ich verurteile jede Form von Gewalt, egal aus welcher Richtung sie kommt und gegen wen sie sich richtet.» Gewalt könne und dürfe nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen, r) spricht im Landtag von Baden-Württemberg. © Christoph Schmidt/dpa

Sicherheitsdienst und Landtagsverwaltung seien bei dem Vorfall sofort eingeschritten, sagte ein Landtagssprecher zu dem Vorfall. Die Landtagsverwaltung stehe sowohl mit der AfD-Fraktion als auch mit der Polizei im Austausch. Vor einer Festveranstaltung zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes wurden zwei AfD-Politiker am Mittwoch vor dem Landtag angegriffen und leicht verletzt. Das bestätigte die Stuttgarter Polizei am Donnerstag. Eine ärztliche Versorgung sei aber nicht notwendig gewesen. Mutmaßliche Parteigegner hätten den Informationsstand der Landtagsfraktion auf dem Opernvorplatz blockiert. Die beiden AfD-Abgeordneten berichteten, in den Nacken und am Kopf geschlagen worden zu sein.

