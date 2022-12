iPhone-Helligkeit ändert sich von allein: Gründe und wie Du es rückgängig machst

Featured: iPhone 12: So schaltest Du die Taschenlampe ein und aus

Mit der iPhone-12-Taschenlampe geht Dir immer und überall ein Licht auf. Wir zeigen Dir, wie Du sie im Handumdrehen aktivierst und wieder ausschaltest. Dazu hast Du mehrere Optionen. iPhone 12: Taschenlampe im Kontrollzentrum einschalten Heutige Smartphones sind echte Alltagshelfer, und die eingebaute Taschenlampe ist in vielen Situationen besonders praktisch – ob im iPhone 12, in einem älteren Apple-Handy oder in anderen Geräten. Um sie zu aktivieren, öffnest Du das Kontrollzentrum. So geht’s – die Anleitung gilt für alle iPhones, die Face ID unterstützen: • Entsperre das iPhone. • Lege den Finger auf dem Display oben in die rechte Ecke. • Streiche auf dem Bildschirm nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. • Tippe auf das Taschenlampen-Symbol. Wenn Du die aktivierte Taschenlampe ausschalten willst, gehst du genauso vor: Zuerst öffnest Du das Kontrollzentrum, dann tippst Du auf das farbige (Blau auf weißem Hintergrund) ...