Galaxy Book3 Pro 360 vs. Galaxy Book2 Pro 360: So hat Samsung sein Notebook verbessert

Hochleistung und ein scharfes OLED-Display: Das Samsung Galaxy Book3 Pro 360 ist ein starkes Notebook von Samsung. Aber was bietet es im Vergleich zu seinem Vorgänger? Galaxy Book3 Pro 360 vs. Galaxy Book2 Pro 360: Wir vergleichen die Modelle hinsichtlich Display, Größe, Akku und Leistung.

Design von Galaxy Book3 Pro 360 und Book2 Pro 360

Beim Galaxy Book3 Pro 360 handelt es sich um ein 2-in-1-Notebook – genau wie beim Galaxy Book2 Pro 360. Beide Geräte kannst Du also entweder als Notebook oder als Tablet nutzen. Der Namenszusatz 360 stellt darüber hinaus klar: Das Display lässt sich um 360 Grad drehen. Beide Geräte stellst Du auf diese Weise auch wie ein Zelt auf – ideal zum Ansehen von Filmen oder Videos. Zum Zeichnen oder für handschriftliche Notizen kannst Du außerdem den S-Pen verwenden, der beiden Generationen beiliegt.

Das Gehäuse der Notebooks besteht jeweils aus Aluminium. Während das Galaxy Book2 Pro 360 aber in den Farben Graphite und Burgundy zu haben ist, stehen bei der neuen Ausführung Graphite und Beige zur Wahl.

Das Galaxy Book3 Pro 360 ist allerdings nur in der Größe 16 Zoll (40,64 Zentimeter) verfügbar. Das Galaxy Book2 Pro 360 gibt es dagegen wahlweise mit 15,6-Zoll- (39,62 Zentimeter) und mit 13,3-Zoll-Display (33,78 Zentimeter).

Beide Generationen des Notebooks sind ansonsten eher dünn und für ihre Größe relativ leicht. Das Galaxy Book3 Pro 360 ist allerdings etwas schwerer und dicker als das Vorgängermodell:

• Das Galaxy Book3 Pro 360 misst 1,28 × 35,54 × 25,22 Zentimeter. Mit 5G-Unterstützung wiegt es 1,71 Kilogramm, ohne sind es 1,66 Kilogramm.

• Das Galaxy Book 2 Pro 360 mit 13,3 Zoll großem Display ist 1,15 × 30,25 × 20,2 Zentimeter groß und bringt 1,04 Kilogramm auf die Waage. Mit 15,6-Zoll-Bildschirm liegen die Maße bei 1,19 × 35,5 × 22,8 Zentimeter, das Gewicht beträgt 1,41 Kilogramm.

Galaxy Book3 Pro 360: Das Display im Vergleich zum Galaxy Book2 Pro 360

Beim Galaxy Book3 Pro 360 hat Samsung ein helles und scharfes AMOLED-Display mit hoher Auflösung verbaut: Die 2.880 × 1.800 Pixel entsprechen WQXGA+. Das Format liegt bei 16:10. Dank der Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz laufen Animationen und Bildwechsel flüssig ab. Die Helligkeit erreicht 400 nits.

Der Bildschirm des Galaxy Book2 Pro 360 ist ebenfalls mit AMOLED-Technik versehen. Die Auflösung beträgt bei beiden verfügbaren Größen 1.920 × 1.080 Pixel, was Full-HD entspricht. Der Bildschirm ist im 16:9-Format gehalten. Die Bildwiederholrate beläuft sich auf 60 Hertz und die Helligkeit auf 366 nits.

Für das Galaxy Book3 Pro 360 hat Samsung den Bildschirm also deutlich verbessert: Nicht nur ist die Auflösung auf dem Papier viel besser, auch die Bildwiederholrate hat sich verdoppelt.

Galaxy Book3 Pro 360 vs. Galaxy Book2 Pro 360: Prozessor, Arbeitsspeicher und Speicher

Im Galaxy Book3 Pro 360 arbeitet ein Intel-Core-Prozessor der 13. Generation: Zur Wahl stehen der Core i5 und Core i7. Insbesondere letzterer sorgt mit seinen zwölf Kernen und bis zu 5 Gigahertz für ein hohes Tempo beim Arbeiten. Als Grafik-Prozessor kommt ein Intel Iris Xe zum Einsatz. Für den Arbeitsspeicher stehen 8 oder 16 Gigabyte zur Verfügung.

In den beiden Ausführungen des Galaxy Book2 Pro 360 stecken dagegen Intel-Core-Prozessoren der 12. Generation. Auch hier kannst Du Dich zwischen i5 und i7 sowie einem Arbeitsspeicher von 8 oder 16 Gigabyte entscheiden. Samsung verbaut zudem genau wie beim Nachfolger einen Intel-Iris-Xe-Chip.

Bei einem Notebook wünschst Du Dir wahrscheinlich viel Speicherplatz, um Fotos, Videos und Dokumente abzulegen. Die Samsung-Geräte sind in diesem Kontext beide gut ausgestattet: Das Galaxy Book3 Pro 360 gibt es mit einer SSD mit je 256 Gigabyte, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte Speicherplatz. Beim Galaxy Book2 Pro 360 bietet Samsung dieselben Speichergrößen an.

Galaxy Book3 Pro 360 und Galaxy Book2 Pro 360: Der Akku

Der Akku des Galaxy Book3 Pro 360 kommt mit 76 Wattstunden auf eine Laufzeit von 18 Stunden. Das ist jedenfalls der Wert, den Samsung unter Laborbedingungen ermittelt hat. In der Praxis kommt es hingegen darauf an, was Du mit dem Gerät machst. Dank des Schnellladers mit 65 Watt ist die Batterie aber nach rund zwei Stunden wieder aufgeladen.

Im Galaxy Book2 Pro 360 steckt hingegen ein Akku mit 63 Wattstunden. Im direkten Vergleich soll die Batterie aber länger durchhalten: Samsung gibt die Laufzeit des Galaxy Book2 Pro 360 mit 21 Stunden an. In rund 1,5 Stunden lädst Du die Batterie voll auf. Ein 65-Watt-Charger ist im Lieferumfang enthalten.

Anschlüsse und weitere Ausstattung

Je mehr Anschlüsse Dein Notebook hat, desto flexibler kannst Du es verwenden. Galaxy Book3 Pro 360 vs. Galaxy Book2 Pro 360 - diese Anschlüsse sind inklusive:

• Das Galaxy Book3 Pro 360 bietet: einen HDMI-Port, zwei Thunderbolt-4-/USB-Typ-C-Anschlüsse, einen USB-Typ-A-Anschluss, einen microSD-Kartenleser und einen Klinkenanschluss für Kopfhörer.

• Im Galaxy Book2 Pro 360 findest Du: einen Thunderbolt-4-/USB-Typ-C-Port, zwei USB-Typ-C-Buchsen, einen microSD-Kartenleser und einen Klinkenstecker für Kopfhörer.

Das Galaxy Book3 Pro 360 bietet also zusätzlich einen HDMI-Anschluss sowie einen USB-A-Slot. Die Zahl der Thunderbolt-Buchsen hat sich zudem verdoppelt.

Auf beiden Notebooks ist das Betriebssystem Windows 11 vorinstalliert. Auch eine Webcam mit 1080 Pixel ist in jedem Modell verbaut. Während im Galaxy Book3 Pro 360 ganze vier Lautsprecher für satten Sound sorgen, sind es beim Galaxy Book2 Pro 360 nur zwei Stereo-Lautsprecher. Das Surround-Sound-Format Dolby Atmos unterstützen sie aber alle.

Der Preis für Samsungs Notebooks im Vergleich

Das Samsung Galaxy Book3 Pro 360 ist kein Schnäppchen. Für den hochwertigen 2-in-1-Laptop gibt Samsung folgende Preise an:

• Das Notebook kostet in der günstigsten Version 1.799 Euro. Dafür bekommst Du das Gerät mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, einer 256 Gigabyte großen Festplatte und dem Intel-i5-Prozessor.

• Mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, 512-Gigabyte-SSD sowie i7 liegt der Preis bei 2.099 Euro; mit 5G-Unterstützung bei 2.499 Euro.

• Inklusive 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, 1 Terabyte großer Festplatte und Intel i7 werden für das Samsung Galaxy Book3 Pro 360 2.299 Euro fällig. Wünschst Du Dir zusätzlich die 5G-Unterstützung, sind es 2.699 Euro.

Das Galaxy Book2 Pro 360 ist im direkten Vergleich deutlich günstiger zu haben:

• Für das Modell mit 13,3-Zoll-Screen zahlst Du ab 1.099 Euro. Dafür bekommst Du 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, 256 Gigabyte Speicherplatz und den i5-Prozessor von Intel.

• Bei der 15,6-Zoll-Variante sind es mit i7-Prozessor, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte großer Festplatte 1.599 Euro.

Fazit: Lohnt sich der Umstieg auf das Galaxy Book3 Pro 360?

Unser Vergleich zwischen Galaxy Book3 Pro 360 und dem Galaxy Book2 Pro 360 zeigt: Samsung hat sein Convertible zwar verbessert, aber nicht in allen Bereichen. Das aktuelle Modell punktet mit tollem Display, dem schnellen Prozessor und den vielfältigeren Anschlussmöglichkeiten. Allerdings bietet das Galaxy Book3 Pro 360 eine etwas schlechtere Akkulaufzeit als der Vorgänger.

Beim Galaxy Book3 Pro 360 und Galaxy Book2 Pro 360 handelt es sich in beiden Fällen um leistungsstarke Notebooks, die Du dank S-Pen bequem bedienen kannst. Der Umstieg vom alten auf das neue Modell muss allerdings nicht unbedingt sein – es sei denn, Dir sind die höhere Performance und der verbesserte Bildschirm wichtig.

Galaxy Book3 Pro 360 vs. Galaxy Book2 Pro 360: Die Specs im direkten Vergleich Im Folgenden findest Du die Specs der beiden Geräte im direkten Vergleich. Links steht der Wert für das Galaxy Book3 Pro 360, rechts der Wert für die 15-Zoll-Variante des Galaxy Book2 Pro 360. Siehst Du nur ein Wert, ist er bei beiden Modellen gleich: • Display: 16 Zoll vs. 15,6 Zoll • Akkulaufzeit: bis zu 18 Stunden vs. bis zu 21 Stunden • Speicherplatz: bis zu 1 Terabyte • Arbeitsspeicher: bis zu 16 Gigabyte • Betriebssystem: Windows 11 • Preis: ab 1.799 Euro vs. ab 1.099 Euro

Galaxy Book3 Pro 360 vs. Galaxy Book2 Pro 360: Welches Notebook sagt Dir mehr zu? Verrate es uns in den Kommentaren!

