Galaxy Book3: Das sind die neuen Notebooks von Samsung

Mit dem Release seiner neuen Laptop-Reihe macht Samsung dem High-End-Flaggschiff MacBook Pro von Apple Konkurrenz: Das Galaxy Book3 360, Pro , Pro 360 und Ultra bieten neben schnittiger Optik, starkem Intel- Chip -Set und komfortabler Vernetzung mit anderen Samsung-Geräten, auch attraktive Gaming-Features und viel Power.

Nicht nur mit der Galaxy S23-Reihe, sondern auch mit dem Launch der dritten Galaxy-Book-Generation sorgte Samsung beim Unpacked-Event am 1. Februar 2023 für Aufsehen.

Mit dem Galaxy Book3 bringt Samsung gleich vier Modelle in unterschiedlichen Ausführungen für verschiedene Zielgruppen heraus: Das Galaxy Book3 360 in einer Größe, das Galaxy Book3 Pro in zwei Größen, das Galaxy Book3 Pro 360 als WiFi- und 5G-Version sowie das neue Premium-Modell Galaxy Book3 Ultra. Unser Vergleich zeigt, was Samsungs Laptops so bieten und was sie zu den neuen Favoriten im High-End-Sektor macht.

Design

Minimalistisch, elegant, zeitlos – all das trifft auf die Modelle der Galaxy-Book3-Serie zu. Farblich stehen das Pro und Pro 360 in den Ausführungen Graphit und Beige zur Auswahl. Das Galaxy Book3 360 und das Galaxy Book3 Ultra kommen hingegen ausschließlich in Graphit.

Den eigentlichen Designsprung bietet das Galaxy Book3 Pro 360 – als Samsungs erster Convertible-Laptop mit umklappbarem Display. Das Pro 360 lässt sich dafür klassisch als Laptop oder als Tablet mit Touchscreen und integriertem S Pen nutzen.

Gewicht und Größe

Das Galaxy Book3 Pro eignet sich mit nur 1,17 Kilogramm in der 14-Zoll-Version als leistungsstarker und leichter Laptop für Vielreisende, ebenso wie das Galaxy Book3 360, dessen Display 13,3 Zoll misst und insgesamt 1,16 Kilogramm wiegt. Die etwas größere 16-Zoll-Variante des Galaxy Book3 Pro bringt es hingegen auf 1,56 Kilogramm.

Das Galaxy Book3 Pro 360 (16 Zoll) erweist sich mit 1,66 Kilogramm in der WiFi-Version und 1,71 Kilogramm in der 5G-Version als handliches, wenn auch nicht allzu leichtes Gerät. Auch die Ultra-Variante bewegt sich mit 16-Zoll-Display und 1,79 Kilogramm in der oberen Gewichtsklasse. Trotzdem ist es mit seinem dünnem Slim-Design noch 300 Gramm leichter als Apples MacBook Pro.

Display

Abgesehen von den verschiedenen Displaygrößen unterscheiden sich Samsungs neue Laptops kaum: Alle vier kommen erstmals mit scharfer WQXGA+ Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln und bieten eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Damit ist cineastische Bild- und Grafikqualität garantiert. Hinzu kommt Dynamic AMOLED 2x für größere Farbgenauigkeit, Kontraste und HDR sowie 120-prozentiges DCI-P3-Farbvolumen. Für eine gute Displayhelligkeit sorgen bis zu 500 Candela bei HDR.

Intel-Chip-Set und Leistung

Bei Prozessor und Leistung setzt Samsung auf die Effizienz von Intel-Chips der 13. Generation. Das Galaxy Book3 Pro und Pro 360 bieten hierzu wahlweise den Core i5 oder i7, mit integrierter Intel-Iris-Xe-Bildberechnung. Im Galaxy Book3 360 ist der Intel-i7-Prozessor eingebaut.

Beim Ultra-Modell legt Samsung den Fokus aufs Gaming: Der Hersteller spendiert deshalb (zusätzlich zum Core i7 und i9) die Grafikkarte Geoforce RTX 4050 und 4070. Die Turbo-Taktrate liegt in der i9-Ausführung mit 14 Rechenkernen bei 5,4 Gigahertz. Das Ultra-Modell gilt somit als bislang schnellstes Galaxy Book.

Speicherkapazität

Du verwendest leistungsstarke Software und Programme, zockst gern am Laptop oder brauchst auch lokal viel Speicher? Das Galaxy Book3 Pro und Pro 360 bieten in dem Fall wahlweise 256 Gigabyte, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte. Das Book3 360 kannst Du wahlweise mit 512 Gigabyte oder 1 Terabyte Speicher erwerben.

Für das Ultra-Modell verzichtet ebenfalls auf die kleinste Speichervariante und bietet direkt 512 Gigabyte oder 1 Terabyte Speicher. Der Arbeitsspeicher umfasst hier wahlweise 16 oder 32 Gigabyte. Die übrigen Modelle der Serie bietet Samsung zusätzlich in einer 8-Gigabyte-Variante an.

Anschlüsse

Die Anschlüsse umfassen bei allen Modellen folgende Ports:

• Unterstützung für USB-C/Thunderbolt 4

• HDMI 2.0

• USB 3.2 (A)

• 3.5 PI (Kopfhörer/Mikrofon)

• micro SD

Akku

Ob im Zug, im Flugzeug oder im Café – ein leistungsstarker Laptop für unterwegs braucht einen starken Akku. Das Galaxy Book3 Pro bietet daher in der superleichten, reisefreundlichen 14-Zoll-Version eine solide Laufzeit von 63 Wattstunden. Bei allen anderen Modellen bietet Samsung Akkus mit bis zu 76 Stunden Laufzeit – inklusive USB-C-Schnellladen (65 Watt).

Optimale Vernetzung mit Samsung-Geräten

In die neuen Laptops integriert ist die optimierte Vernetzung zwischen Samsung-Geräten: Hierfür finden sich in allen Modellen spezielle Features für Samsungs digitales „Ökosystem”, das aus Smartphones, Tablets, Laptops und Smartwatches besteht. Dank geräteübergreifender Vernetzung können Nutzer:innen gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Dateien austauschen oder vom Galaxy Book3 aus auf andere Geräte zuzugreifen.

Zu den Features des gemeinsamen Ökosystems zählen:

• Samsung Multi Control

• Second Screen

• Auto Share

• Quick Share und Private Share

• Phone Link

• Samsung Pass

Die Preise der Galaxy-Book3-Modelle

Nicht nur technisch, auch preislich handelt es sich beim Galaxy Book3 um Laptops aus dem High-End-Sektor:. Samsungs Preise für das Galaxy Book3 360, das Pro und Pro 360 liegen je nach Speicher- und Chip-Variante zum Release zwischen 1.599 Euro und 2.300 Euro. Für Samsungs Ultra-Modell musst Du mit 2.300 Euro aufwärts etwas tiefer in die Tasche greifen.

Alle Specs der Galaxy-Book3-Serie auf einen Blick:

• Modelle: vier Modelle in unterschiedlichen Ausführungen

• Prozessor: i7 für das Galaxy Book3 360, i5 oder i7 für Pro/Pro 360 sowie Intel i7 oder i9 für die Ultra-Variante

• Grafikkarte: Ultra-Ausführung zusätzlich mit Geoforce RTX 4050 und 4070

• Integrierter Speicher: wahlweise 256 Gigabyte, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte Speicherplatz

• Displaygrößen: wahlweise 13,3 Zoll, 14 Zoll oder 16 Zoll

• Auflösung: alle Modelle mit WQXGA+ (2.880 x 1.800 Pixel)

• Ökosystem: Features wie Samsung Multi Control zur praktischen Vernetzung zwischen Samsung-Geräten

• Betriebssystem: Windows 11 (Unterstützung für offene Protokolle)

Was hältst Du von Samsungs neuen Laptops? Welches Modell sagt Dir am ehesten zu? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar!

