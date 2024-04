Starke Frauen im Gangsterfilm «Der Millionen Raub»

Kinofilm «Chantal im Märchenland» auf Erfolgskurs

Der «Fack ju Göhte»-Ableger «Chantal im Märchenland» knüpft an den Erfolg der Vorgänger-Filme an. Der Film, in dem die Schauspielerin Jella Haase (31) wieder in ihrer Rolle als Kult-Göre Chantal zu sehen ist, hat nach Angaben von Media Control den bislang besten Kinostart des Jahres hingelegt. Mehr als 667.000 Besucher hatte der Film demnach schon an seinem ersten Wochenende - und damit mehr als «Dune - Part 2» (rund 608.000) und der in diesem Jahr bislang drittplatzierte «Kung Fu Panda 4», den am ersten Kinowochenende knapp 289.000 Besucher sehen wollten.