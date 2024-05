Hilary Duff zum vierten Mal Mutter geworden

Love in the Villa auf Netflix: Alle Infos zur neuen Liebeskomödie

„Love in the Villa”: So lautet nicht etwa der Titel eines kommenden Hugh Hefner-Biopics, sondern einer neuen RomCom auf Netflix. Wann der Film startet, worum es darin geht und wer zur Besetzung gehört, erfährst Du in unserer Übersicht.