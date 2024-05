Hanning-Nachfolger: Kurtagic wird Trainer in Potsdam

Emir Kurtagic wird Trainer bei Bundesliga-Aufsteiger VfL Potsdam. Der bisherige Junioren-Nationalcoach tritt in große Fußstapfen.

Junioren-Nationaltrainer Emir Kurtagic verlässt im Sommer den Deutschen Handballbund und wird Trainer bei Bundesliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam.

Der 43-Jährige folgt damit auf Bob Hanning, der die Brandenburger verlässt. «Ich freue mich sehr, dass wir Emir für dieses Projekt begeistern konnten. Er bringt alles mit – von der Bundesliga-Erfahrung bis zur Arbeit mit jungen Spielern. Ich bin mir sicher, dass beide Seiten viel Freude aneinander haben werden», äußerte Hanning.

Kurtagic blickt auf viele Jahre Trainererfahrung zurück. Von 2011 bis 2017 trainierte der das Gummersbacher Bundesligateam, später arbeitete er beim TV 05/07 Hüttenberg und der TuS N-Lübbecke. Zuletzt coachte er das deutsche Jugend-Nationalteam. «In Potsdam will ich meine Arbeit mit jungen, talentierten Spielern fortsetzen, sie entwickeln und auf dem Weg in die Bundesliga und vielleicht auch darüber hinaus fördern», kündigte Kurtagic an.

Dass Hanning, der auch Geschäftsführer bei den Füchsen Berlin ist, sein Traineramt aufgibt, war schon länger bekannt. Der frühere DHB-Vizepräsident hat maßgeblichen Anteil an der Potsdamer Erfolgsgeschichte und führte den VfL aus der 3. Liga in die höchste Spielklasse. Nun will sich der 56-Jährige auf seinen Job bei den Berlinern konzentrieren, bleibt den Potsdamern aber als Head of Sport erhalten.

Hanning schwebt beim VfL unter anderem ein «Team Deutschland» mit jungen Talenten vor, die bei anderen Bundesligavereinen auf der Bank «versauern».