1) Action-Highlight: Violent Night – David Harbour räumt als Weihnachtsmann auf

Auch wenn die Weihnachtszeit bereits hinter uns liegt, wirst Du Dich von diesem besonderen Action-Highlight bestimmt gern nochmal in die besinnliche Zeit versetzen lassen. Darin siehst Du Stranger Things-Star David Harbour als Santa Claus.

Der Weihnachtsmann existiert! Zumindest in der Welt von „Violent Night“. Er ist ein über tausend Jahre alter Vikingerkrieger, der der Gewalt abgeschworen hat. Das ging über Jahrhunderte gut – bis zu diesem Weihnachtsabend. Während er Geschenke ausliefert, stolpert Santa im Keller einer Luxusvilla in eine Geiselnahme, wobei ihm auch noch sein Rentierschlitten abhandenkommt. Noch dramatischer wird die Lage, als sich Santa dazu entschließt mit der 7-jährigen Trudy (Leah Brady) Kontakt aufzunehmen, die ebenfalls unter den Geiseln ist. Die Gangster haben es auf das üppige Vermögen der Hausgemeinschaft abgesehen und verstecken sich hinter weihnachtlichen Codenamen wie Scrooge (John Leguizamo) oder Krampus (Brendan Fletcher). Unter dem Einsatz von Milch, Keksen, Bowlingkugeln und roher Gewalt bestreitet Santa Claus an diesem Abend eine einmalige Rettungsmission.

Wenn Du jetzt auch Lust auf diesen schwarzhumorigen X-Mas-Nachklapp hast, findest Du „Violent Night“ ab dem 16. Februar auf Abruf in der Vodafone Videothek.

2) Serien-Highlight: Blackout – Thriller-Serie als deutsche TV-Premiere

Dir ist mehr nach einer Serie und Du hast Freude an Dystopien? Dann ist unser Serien-Highlight perfekt für Dich: Mit GigaTV siehst Du die deutsche TV-Premiere der Roman-Verfilmung „Blackout“.

Dunkelheit. Überall. Menschen bleiben im Riesenrad stecken, der Straßenverkehr ist pures Chaos, Maschinen hören auf zu arbeiten. Europa ist vom größten Stromausfall in der Geschichte der zivilisierten Welt betroffen. Das bekommt auch Ex-Hacker Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu) zu spüren, als er in einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Pierre glaubt einen Hinweis auf die Ursache des europaweiten Blackouts entdeckt zu haben. Denn ein Softwarecode, den er selbst vor Jahren programmiert hat, scheint eine Rolle zu spielen. Als er bei den entsprechenden Regierungsstellen seine Hilfe anbietet, steht er plötzlich selbst im Visier der Ermittlungen und flieht. Zeitgleich spitzt sich die Situation in der Bevölkerung zu, inklusive Aufständen und Unruhen.

Na, neugierig geworden? Die Free-TV-Premiere von „Blackout“ läuft vom 26. Januar bis 9. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sat. 1 HD und ist auch auf Abruf in der GigaTV-Mediathek verfügbar.

3) Romantik-Highlight: Call Me by Your Name – Queeres Oscar-Kino mit Starbesetzung

Zum Valentinstag erwartet Dich mit GigaTV das Oscar-prämierte Drama „Call Me by Your Name“. Darin wirst Du in das Jahr 1983 versetzt und begleitest den jungen Elio durch einen Sommer voller Gefühle.

Elio (Timothée Chalamet) ist 17 und verbringt wie üblich die Ferien mit seinen Eltern in einer Villa auf dem Land in Norditalien. Doch nicht nur er uns seine Familie sind vor Ort, sondern auch ein Doktorand, der Elios Vater bei seiner Arbeit als Professor für Archäologie unterstützt. Und so betritt der 24-jährige Oliver (Armie Hammer) Elios Leben. Anfangs ist er noch abgeneigt von Olivers lockeren und selbstbewussten Art, die an Arroganz grenzt. Doch mehr und mehr entwickelt sich eine Liebelei zwischen Elio und Oliver.

Call Me by Your Name hat neben vielen anderen Filmpreisen 2018 auch den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewonnen. Das Must-see läuft am 14. Februar um 20:15 Uhr auf SONY Channel HD und ist auf Abruf in der GigaTV-Mediathek zu finden.

4) Drama-Highlight: She Said – Die packende Entstehungsgeschichte der #MeToo-Bewegung

2017: Jodi Kantor (Zoe Kazan), Journalistin bei der renommierten Tageszeitung „The New York Times“, bekommt Hinweise darauf, dass der bekannte Filmproduzent Harvey Weinstein mehrere Schauspielerinnen sexuell belästigt hat. Schnell zeichnet sich ab, dass Kantor die Spitze eines unfassbar großen Eisbergs betreten hat. Sie tut sich mit der Investigativjournalistin Megan Twohey (Carey Mulligan) zusammen und gemeinsam dringen sie immer tiefer in die Struktur aus Macht und Missbrauch ein, die sich Weinstein über die Jahre aufgebaut hat. Ihr größtes Problem: Viele der Frauen wollen nicht öffentlich über ihre Erfahrungen sprechen, aus Angst vor Repressalien.

Wenn Du das mitreißende Journalismus-Drama, das auf wahren Begebenheiten beruht, sehen möchtest, dann klick ab dem 23. Januar in der Vodafone Videothek vorbei. Dort findest Du „She Said“ auf Abruf.

5) Lifestyle-Highlight: Gordon Ramsays kulinarischer Roadtrip – Staffel 3 der Koch-Doku als Deutschlandpremiere

Gordon Ramsay, Gino D’Acampo und Fred Sirieix sind Köche durch und durch, mit Feuer im Herzen und Bratensoße im Blut. In der dritten Staffel von „Gordon Ramsays kulinarischer Roadtrip“ (OT: Gordon, Gino and Fred: Road Trip) starten die drei Meisterköche mit den starken Egos eine Insel-Hopping-Tour. Ihr Fokus liegt dabei auf der mediterranen Ernährung. Zu den Highlights gehören etwa die Verkostung der „Mykonos-Wurst“, Moussaka, eine Inselrundfahrt und die Zubereitung einer seltenen Hummerart auf Kreta.

Wenn Dir jetzt schon das Kochwasser vor Freude übersprudelt, stellst Du Deinen Timer auf folgende Termine: Die Deutschlandpremiere von „Gordon Ramsays kulinarischer Roadtrip“ siehst Du am 16. und 23. Februar um 20:15 Uhr auf RTL Living HD. Bei GigaTV siehst Du

In der Vodafone Videothek warten außerdem noch diese Highlights auf Dich:

• Bones and All – ab 02. Februar

• Zeiten des Umbruchs – ab 09. Februar

• Violent Night – ab 16. Februar

• She Said – 23. Februar

Action-Santa oder doch lieber packender Journalismus: Was ist Dein GigaTV-Highlight im Februar?

