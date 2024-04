ARD: Klaus Otto Nagorsnik von «Gefragt – Gejagt» gestorben

Challengers im Stream: Wo und wann kannst Du das Tennis-Drama sehen?

Im brandneuen Tennis-Drama „Challengers” findet sich „Dune”-Star Zendaya in einem Liebesdreieck mit Mike Faist („West Side Story”) und Josh O’Connor („The Crown”) wieder. Der Film startet am 25. April 2024 in den deutschen Kinos. Doch ab wann und bei welchem Anbieter wirst Du den packenden Schlagabtausch auch im Stream verfolgen können? Das verraten wir Dir hier.