Harvestella: Alle seltenen Fische mit Fundort

Featured: LAN-Partys der 1990er und 2000er: So sahen sie aus und diese Spiele durften nicht fehlen

Vor dem WLAN gab es das LAN – vielleicht erinnerst Du Dich auch noch entfernt daran? In den späten 1990ern und 2000ern kamen Gamer:innen und Nerds auf Dachböden, in Kellern, elterlichen Wohnzimmern oder auf Großevents zusammen, um ihre PCs miteinander zu verkabeln und sich tage- und nächtelange Zocker-Marathons zu geben. Was auf den LAN-Partys auf keinen Fall fehlen durfte und welche LAN-Games damals die beliebtesten waren, liest Du hier in unserem Rückblick!