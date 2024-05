Vereinzelt Straßensperrungen zum Deutschen Katholikentag

Ende Mai/Anfang Juni werden Tausende Menschen zum Deutschen Katholikentag in Erfurt erwartet. Nun stellten die Organisatoren ein Sicherheitskonzept vor. Es soll nur wenige Verkehrseinschränkungen geben.

Besucher und Anwohner in Erfurt müssen beim Deutschen Katholikentag in gut drei Wochen mit Straßensperrungen in der Innenstadt rechnen. Es werde «ein paar wenige Straßensperrungen und Halteverbote geben», sagte Sabrina Frenkel, eine der Cheforganisatoren am Mittwoch bei der Vorstellung eines Sicherheitskonzeptes für das mehrtägige Festival in Erfurt. Gesperrt werde etwa eine Verbindungsstraße zwischen Domplatz und Theaterplatz, auch am Domplatz selbst soll es kleinere Absperrungen geben.

Der 103. Deutsche Katholikentag läuft vom 29. Mai bis 2. Juni in Thüringens Landeshauptstadt. Erwartet werden nach Angaben der Veranstalter rund 20 000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Die Chefin der Landespolizeiinspektion Erfurt, Heike Langguth sagte, bei der Polizei sei die Phase der Vorarbeit beendet, ab kommender Woche werde man täglich an dem Einsatz arbeiten. Derzeit rechne man mit zwei bis drei Versammlungen rund um den Katholikentag. Die Sicherheitseinschätzung sei derzeit so, dass es keine Hinweise auf massive Störfaktoren gebe.