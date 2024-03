Haidara verlängert bei RB Leipzig bis 2026

Fünf Fakten zum Spiel RB Leipzig gegen den FC Augsburg

RB Leipzig kann vor dem Samstagspiel (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg eine erfolgreiche Bilanz gegen die Fuggerstädter vorweisen. In 14 Erstliga-Duellen gab es nur eine Niederlage. Während die Sachsen zuletzt mit einem 3:0 bei Union Berlin überzeugten, warten die Augsburger nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg.In Leipzig holte der FCA in sieben Ligaspielen nur einen Punkt - 2019 beim 0:0.Nach den Verletzungen von Amadou Haidara (Muskelbündelriss Wade) und Neuzugang El Chadaille Bitshiabu (Innenbandriss) sowie den von den Länderspielen zurückgekehrten Dani Olmo und Willi Orban (beide Knie) ist Cheftrainer Marco Rose zum Umstellen gezwungen.Die entscheidende Frage wird sein: Wer spielt für Abwehrchef Orban in der Innenverteidigung. Dafür kommen Lukas Klostermann und auch Neuzugang Castello Lukeba infrage, der in der französischen U21 die Rolle neben Mohamed Simakan spielte.Für Timo Werner, der seit 726 Minuten ohne Pflichtspieltreffer ...