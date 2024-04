Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund

Showdown um Platz vier: Beim Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund kann eine Vorentscheidung im Kampf um die Qualifikation zur Champions League fallen.

Leipzig (dpa)

- Zwar wird wohl auch Platz fünf zur Qualifikation für die Champions League genügen, doch bei RB Leipzig will man auf Nummer sicher gehen. Bei einem Sieg gegen Borussia Dortmund hätte man als Vierter zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung und die deutlich bessere Tordifferenz vor dem fünftplatzierten BVB. Es wäre eine Vorentscheidung.

- BVB-Stürmer Niclas Füllkrug ist in Top-Form, traf zuletzt gegen Meister Leverkusen und Atlético Madrid. In der Bundesliga hat er gegen Leipzig eine gute Quote, traf dreimal in fünf Begegnungen. Allerdings verlor Füllkrug am Ende alle diese Spiele.

- Das 3:2 der Leipziger in Dortmund in der Hinrunde war eines der seltenen Spiele ohne ein Tor von Lois Openda. Der Belgier hat in bisher 30 Bundesliga-Spielen 23 Tore erzielt. Zur clubinternen Bestmarke von Timo Werner aus der Saison 2019/20 fehlen dem 24-Jährigen noch fünf Treffer.

- In der Bundesliga ist Leipzig seit sieben Spielen ungeschlagen, holte 19 von 21 möglichen Punkten. In diesem Zeitraum seit dem 2. März ist Leipzig das beste Team der Liga.

- Der BVB kontert diese Statistik mit seiner Auswärtsbilanz. Seit zehn Spielen hat man in fremden Stadien nicht mehr verloren. Zudem gehört die Mannschaft von Trainer Edin Terzic mit elf Toren nach Kontern zu den besten Bundesligisten. Leipzig ist mit 13 Toren nach schnellem Umschalten noch ein wenig besser.