Passant in Lemgo von Auto erfasst und tödlich verletzt

26-Jähriger getötet: Polizei fahndet nach SUV-Fahrer

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines SUV, der nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 44 in Düsseldorf einfach weitergefahren sein soll. Drei junge Männer hatten am Sonntagabend wegen eines Reifenschadens an ihrem Wagen auf dem Seitenstreifen gehalten, berichtete die Polizei am Mittwoch in Düsseldorf.