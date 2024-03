Millionenschaden bei Brand: Zwei Feuerwehrleute verletzt

Millionenschaden bei Brand in Zimmerei

Bei einem Brand in einer Zimmerei in Riederich (Landkreis Reutlingen) ist ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Verletzte gab es nicht, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Warum das Feuer am Samstagabend in dem Betrieb ausbrach, war nach Angaben eines Polizeisprechers auch am Sonntagnachmittag weiter unklar.