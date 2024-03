Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Grünanlage

18-Jähriger nach Messerangriff weiter in Lebensgefahr

Nach einem Messerangriff in der Bielefelder Innenstadt schwebt ein Jugendlicher weiter in Lebensgefahr. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der junge Mann, der am Samstagabend niedergestochen worden war, sei entgegen ersten Berichten zudem nicht 19, sondern 18 Jahre alt. Der 21 Jahre alte mutmaßliche Angreifer war noch am Tatort festgenommen worden.