Versuchte Tötung in Einkaufszentrum: 19-Jähriger in U-Haft

Mutmaßlicher Brandstifter wegen versuchten Mordes in U-Haft

Die Polizei hat nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Herford einen 21-Jährigen festgenommen. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, am Freitagmorgen das Feuer in einer Wohnung in dem Haus gelegt zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Bielefeld am Samstag mit.