Tritte gegen den Kopf: Haftbefehl für 22-Jährigen in Bremen

Ein 22-Jähriger soll am Samstag in einer Straßenbahn in Bremen einen 42-Jährigen mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt haben und muss nun in U-Haft. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden Männer seien am frühen Morgen auf der Fahrt mit der Straßenbahn im Stadtteil Osterholz in Richtung Huchting in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte, der Jüngere soll auf seinen Gegner eingeschlagen, ihn zu Boden gezogen und mehrfach gegen dessen Kopf getreten haben.

Der 42-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Jüngere flüchtete mit einem Klapprad, Spezialeinsatzkräfte nahmen ihn am Mittwoch in seiner Wohnung fest. Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl, wie es weiter hieß. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags.

