Tödlicher Verkehrsunfall auf B104: Laster fährt in Graben

Schiersteiner Brücke nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A643 auf der Schiersteiner Brücke in Höhe der Ausfahrt Mainz-Mombach mit seinem Fahrzeug umgekippt und leicht verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Autobahndreieck Mainz war zur Bergung und Reinigung stundenlang gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Brücke verbindet die beiden Landeshauptstädte. Die Ausfahrt Mainz-Mombach blieb wegen der Reparaturarbeiten zunächst für unbestimmte Zeit gesperrt.