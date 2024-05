Lkw fährt gegen umgestürzten Baum: Fahrer verletzt

Auffahrunfall auf A8: Mehrere Verletzte, Vollsperrung

Bei einem Auffahrunfall auf der A8 im Landkreis Dachau sind am Mittwoch zwei Männer schwer verletzt worden. Sie waren in einem Auto beziehungsweise in einem Wohnmobil unterwegs und wurden per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall passierte am späten Nachmittag zwischen der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck und dem Dreieck Eschenried. Die A8 war eineinhalb Stunden rund um die Unfallstelle voll gesperrt, danach blieben bis zum späten Abend noch mehrere Fahrstreifen unbenutzbar.