Umfrage: Qualität bei Operation wichtiger als Entfernung

Fast jeder dritte Befragte würde eine Fahrtzeit bis zu einer Stunde in Kauf nehmen.

Laut einer Umfrage ist den meisten Hessen bei einer Operation die Qualität der Klinik wichtiger als deren Entfernung zum Wohnort. Für knapp zwei Drittel stehen qualitative Aspekte im Vordergrund, die Entfernung zum eigenen Zuhause ist für jeden Zehnten ausschlaggebend, wie sich aus einer Mitteilung der AOK in Bad Homburg am Mittwoch ergibt. Die weiteren Befragten gaben an, ihnen seien bei planbaren chirurgischen Eingriffen beide Aspekte in etwa gleich wichtig.

Insgesamt wurden 1000 Menschen telefonisch befragt. Dabei gab fast jeder Dritte an, er würde eine Fahrzeit von 30 bis 60 Minuten in Kauf nehmen. 19 Prozent der Befragten würden bis zu 90 Minuten lang fahren, 18 Prozent höchstens eine halbe Stunde.